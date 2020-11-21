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Dünya Irak, Sincar Anlaşması'nı uygulamaya başladıklarını duyurdu
Dünya

Irak, Sincar Anlaşması'nı uygulamaya başladıklarını duyurdu

Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:10:00 -
Irak, Sincar Anlaşması'nı uygulamaya başladıklarını duyurdu

Irak Savunma Bakanlığı, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmaya başladığını duyurdu.

Irak Ordusu Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafacı Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşmasının ülkenin kuzeyine federal polis biriminin gönderilmesinin ardından uygulamaya başladığını söyledi.

Hafacı, anlaşmanın Sincar'da sadece federal güçlerin ve dalgalanacak Irak bayrağının varlığını şart koştuğunu kaydetti. Hafacı, Sincar'ın güvenliğinden Federal Güçler 6. Tümeni'nin sorumlu olacağını da belirtti.

Konuyla ilgili KBY'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

9 Ekim'de Bağdat ile Erbil arasında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

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