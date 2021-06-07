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Dünya Irak İstihbarat Servisinde görevli bir albaya suikast!
Dünya

Irak İstihbarat Servisinde görevli bir albaya suikast!

Irak Ulusal İstihbarat Servisinde görevli Albay Nibras Ferman Feyli, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:44:00 -
Irak İstihbarat Servisinde görevli bir albaya suikast!

Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye yakınlığıyla bilinen "Nas News" sitesinin haberine göre, Ulusal İstihbarat Servisi Mali Denetim ve Bütçe Daire Başkanı Albay Feyli, Bağdat'ta Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Belediyat bölgesinde aracında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Şii bir Kürt olan Feyli'nin yaşamını yitirdiği, Irak hükümetinin ise söz konusu suikastın aydınlatılması için inceleme komisyonu kurduğu ifade edildi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta mart ayında da Ulusal İstihbarat Servisinde görevli bir albay kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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