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Irak açıkladı: Bin Selman'dan şaşırtan teklif!

Irak Başbakanlığı, ABD kuklası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Irak Başbakanı Abdülmehdi'yle telefonda görüşerek ülkenin güvenliğini sağlama teklifinde bulunduğunu açıkladı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:28
Irak açıkladı: Bin Selman'dan şaşırtan teklif!

Irak Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştüğü ve Irak Başbakanı'na Irak'ın güvenliğini sağlama teklifinde bulunduğu açıklandı.

Suudiler endişeli

Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in 1990'ların başlarında Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak ile Suudi Arabistan arasında ilişkiler kopmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler Saddam'ın 2003'te devrilmesinden sonra yeniden düzelmeye başladı. Ancak Suudi Arabistan, İran'ın Irak'ta artan rolü konusunda endişeli davranmıştı.

Tahran tarafından desteklenen ve Saddam'a muhalefetiyle bilinen Irak'ın Şii yöneticileriyle olan yakın ilişkilerinden dolayı İran, bölgede etkin bir rol oynadı.

İran'ın Irak'taki nüfuzu Suudi Arabistan'ın endişelerini artırıyor ve Tahran'ın Irak'ın kuzey sınırını çevrelediğini düşünüyor.

Uzmanlar, tüm bu etkenler göz önüne alındığında projenin, Suudi Arabistan'ın sınırlarını güvence altına almak, Irak'ta bir taban oluşturmak ve İran'ın etkisine karşı koymak için altın bir fırsat olabileceği görüşünde.

Irak bütçesine ağır yük

Irak hükümeti ise bölgenin yüksek yeraltı suyu seviyesinden dolayı projenin bölgeyi verimli tarım arazisine dönüştüreceğine inanıyor. Projenin, Irak'ın tarım ve hayvansal ürünlerinde ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra ihtiyaç fazlası ürünlerin ihracatının yapılacağı ve en az 60 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı tahmin ediliyor. Irak'ta ekilebilir alan 48 milyon dönümken, fiili kullanım ise 12 milyonu geçmiyor.

Ülkede gıda ihtiyacının yüzde 75'inden fazlasının, diğer malların ise yüzde 91'inin ithal edilmesi, petrol gelirlerinin karşıladığı Irak bütçesine ağır bir yük getiriyor.

Kaynak: Gaste 24

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:28
  1. Irak Başbakanı
  2. Adil Abdülmehdi
  3. Suudi Arabistan
  4. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  5. Muhammed bin Selman

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