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Irak ABD'ye hem tepki gösterdi, hem boyun eğdi!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımı hakkında Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 22:06
Irak ABD'ye hem tepki gösterdi, hem boyun eğdi!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Masum, "El-Hurra Irak" televizyonuna verdiği mülakatta, "Irak'ın durumu ve İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur." dedi.

Masum, Irak'ın hâlihazırdaki çatışma ortamında taraf olmaması gerektiğini de kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu." diye konuştu.

"HALKIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN UYACAĞIZ"

Bununla birlikte Irak halkını düşünerek hareket edeceklerini belirten İbadi, "İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız." ifadelerini kullandı.

İran-Irak arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Irak, komşusu İran'dan büyük ölçüde gıda, inşaat, sağlık malzemeleri, elektrik ve yakıt ithal ediyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:06
  1. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum
  2. ABD
  3. İran

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