İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu
İP'in kurucuları arasında yer alan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İP'ten istifa ettiğini duyurdu. Yücel, geçtiğimiz günlerde İP'ten istifasını açıklayan ve yeni parti için çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.
İP Genel Başkanı Meral Akşener yönetimine yönelik sık sık eleştirilerde bulunan İP Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, partiden istifa ettiğini ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile hareket edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yücel, istifasını “Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.