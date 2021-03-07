  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu
Gündem

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

İP'in kurucuları arasında yer alan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İP'ten istifa ettiğini duyurdu. Yücel, geçtiğimiz günlerde İP'ten istifasını açıklayan ve yeni parti için çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:15:00 -
İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

İP Genel Başkanı Meral Akşener yönetimine yönelik sık sık eleştirilerde bulunan İP Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, partiden istifa ettiğini ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile hareket edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yücel, istifasını “Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık
Dünya

Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık

Batı'ya reform sözü veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın el altından yönettiği ülkede tüm Müslümanları yaralayan gelişmeler yaşanı..
Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “ç..
Kılıçdaroğlu HDP sevgisinde vites yükseltti! 'Evet ihanet olur'
Gündem

Kılıçdaroğlu HDP sevgisinde vites yükseltti! 'Evet ihanet olur'

Terör sevici HDP ile ittifak kuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye getirilen dokunulmazlık fezlekele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay