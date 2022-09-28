İP'li Meral'in övgüsüne mazhar olmuştu! İşte 28 Şubat'taki vicdanlı Fatih Altaylı..

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Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya, "Siz 28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki yağdı.

28 Şubat darbesinin küfürbaz medya tetikçilerinden Altaylı'nın, başörtülü öğrencilere yönelik sinkaflı küfrü hafızalardaki yerini korurken, eğitimde başörtüsü serbestliğine karşı çıktığı yayın da yeniden gündeme geldi.

Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı, dindarların inancına şu diyalogla kin kusmuşlardı:

Sevilay Yılman: Anayasaya bunu koyarlarsa Genelkurmay ne yapacak? Ne oldu o muhtıra falan ne oldu? E-muhtıralar.. Şu an Genelkurmay'dan tek bir söz, tek açıklama gelmiyor.

Fatih Altaylı: Eşim ölsem türban takmam diyor. Çok gergin.

Sevilay Yılman: Mahalle baskısı bana da türban taktırırsa o zaman çeker giderim.

Fatih Altaylı: Bugün ben sana türban bağlayacaktım. Evde epey bir aradım, bulamadım. Bulsam iyi olacaktı çünkü şekiller üzerinde daha rahat konuşabilirdik. Bir şey bulduk ama o da pek türbana benzemiyor. Tak bakalım yakışacak mı, alış.

Sevilay Yılman: Yakıştı mı?

Fatih Altaylı: Yakışsın, yakışmasın. Artık 10 sene sonra böyle sunarız programı.

Sevilay Yılman: Saçlarımı mahvetti. Ben almayayım, boğuldum.

Fatih Altaylı: Saçmalık. Girdikten sonra öyle girmiş, böyle girmiş fark etmez. Çünkü talebi görüyoruz yani.