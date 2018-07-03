İpini koparan Berna Laçin'den İslam'a ve Müslümanlara alçak saldırı! Medine'ye hakaret etti

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye minik Leyla ile Eylül'e ağlarken fırsatçı İslam düşmanları ise bu durumu malzeme yapmaya utanmadan İslam'a ve Müslümanlara saldırma çabasına girdi. Uçkur medyasının temsilciliğini yapan bir kaç hazımsız, milletin değerlerini hedef almaktan çekinmedi.

15 Temmuz darbe girişimini diline dolayan, terör örgütü PKK'yı 'gerilla' sözleriyle normalleştirmeye çalışarak hoş gören ve onun siyasi kanadı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a güzellemelerde bulunan Berna Laçin, idam karşıtlığı üzerinden Müslümanlara kin kustu. Müslümanlara atılan iftiraları kullanarak hakaretler eden Berna Laçin, oynadığı filmlerdeki ahlaksız sahnelerin toplumda oluşturduğu özentiden hiç bahsetmezken Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığı yalanını savundu. Medine üzerinden İslam'a salyalarıyla saldıran Berna Laçin'i istatistikler ise yalanladı.

Teröriste 'gerilla' diyen Berna Laçin kendini savundu

SALDIRGANLIK EROTİK FİLMLERDE OYNAYAN LAÇİN'İN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

Erotizmi ön plana çıkaran filmlerde oynayan, gayrimeşru ilişki yaşanan sahnelerde boy veren ve kendi vücudunu da teşhir etmekten kaçınmayan Berna Laçin, para uğruna medya yoluyla ahlaki erozyona neden olduğunu es geçerek kendini 'sütten çıkmış ak kaşık' gibi lanse etmesi Müslümanlara saldırması 'suçluluk psikolojisi' olarak değerlendirildi.

Nihat Doğan Berna Laçin'i gösterdi: FETÖ'den besleniyor

İSLAM'A ALÇAKÇA SALDIRDI

Müslümanlara alçakça saldırmaya her fırsatta devam eden Berna Laçin son olarak "Önce “9 yaşındakine şehvet duyabilirsin", "12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin”, “Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın” diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle adeta kin kustu.

İşte o alçak paylaşım:

Atatürkçü geçinen Berna Laçin'den Demirtaş güzellemesi

ÇOCUK İSTİSMARININ ADRESİ, BERNA LAÇİN'İN AŞIK OLDUĞU AVRUPA

Avrupa, çocuk cinsel taciz resimleri ve videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi.

İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı'nın (IWF) 2016 raporuna göre dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin yüzde 60'ı Avrupa'dan geliyor.

DÜNYADA TECAVÜZÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YER ABD Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. Ülkede son 1 yılda 90 bin 185 de tecavüz vakası yaşandı. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor. Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor. Bu olayların bir kısmının polise intikal etmediği, mağdurların susmayı ve olayı gizlemeyi seçtiği de belirtiliyor. Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından, bunun yüzde 29’u ise 11 yaşından küçük. Tecavüz edilenlerin yüzde 22'si ise erkek çocuklar. ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine hedef oluyor. ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

3. Köprü hazımsızı Berna Laçin alay konusu oldu