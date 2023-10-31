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Siyaset İP'in Safranbolu adayı Hakan Peker ve İP'li Buğra Kavuncu omuz omuza sahada!
Siyaset

İP'in Safranbolu adayı Hakan Peker ve İP'li Buğra Kavuncu omuz omuza sahada!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 18:05:00 - 2023-10-31 18:39:26
İP'in Safranbolu adayı Hakan Peker ve İP'li Buğra Kavuncu omuz omuza sahada!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Safranbolu belediye başkan adayı olarak açıkladığı şarkıcı Hakan Peker gazetecilere konuştu.

Beraberinde İP İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İP Genel İdare Kurulu Üyesi Orkun Kanber ile Safranbolu'ya giden İP'li Peker, gazetecilere açıklamada bulundu.

İP'li Peker, “Bütün çocukluk anılarım burada. Safranbolu bana göre Karadeniz'in bir incisi, Batı Karadeniz'in özellikle. Tarihi miras kentimiz. Yani 19 kentten bir tanesi” dedi.

İP'li Peker Safranbolu için şu vaatlerde bulundu:

“Turizmde, kültürde ve sanatta benle bağdaştığı için, ben Safranbolulu olduğum için bu yörenin çocuğu olduğum için buraya dokunmak için belediye başkanı olmak istedim. Yoksa benim belediye başkanlığı olmak gibi herhangi bir kaygım ve endişem olmadı. O yüzden çok rahatım. Kendimi evimde gibi hissediyorum”

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