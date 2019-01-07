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iPhone kullananlar dikkat! Fişi çekiliyor...

Apple aylardır en yeni işletim sistemi iOS 13 üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda yayınlanacak yeni iOS ile birlikte iPhone sahiplerine kötü bir haber geldi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:54
iPhone kullananlar dikkat! Fişi çekiliyor...

Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 13 işletim sistemi için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan WWDC'19 etkinliği kapsamında ilk kez karşımıza çıkması beklenen iOS 13 sürümü, bugünlerde test ediliyor ve son haline getirilmesi için yoğun bir uğraş veriliyor. Apple'a yakın kaynaklara göre iOS 13'ü teknoloji devi aylardır test ediyor ve epey yol kat edilmiş durumda.

MacRumours, tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda teknoloji devinin, bazı iPhone modellerinde yeni iOS sürümünü iOS 12'nin yayınlanmasının hemen ardından test etmeye başladığını görüyoruz.

iOS 13 ile birlikte iPhone ve iPad'lerde neler değişecek? Bu soruya yanıt verebilmek için oldukça erken. Ancak beklenen bazı özellikler de yok değil: Örneğin Always on Display ve gelişmiş çoklu görev penceresinin yeni sürüm ile birlikte gelmesi ön görülüyor. Kısacası, arayüz yeniliklerinin ağırlık verildiği bir iOS sürümbizleri bekliyor.

IPhone 5S sahiplerine kötü haber!

Apple aylardır en yeni işletim sistemi iOS 13 üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Ancak yeni iOS ile birlikte iPhone sahiplerine kötü bir haber de geldi.

Apple'dan resmi bir açıklama yok; ancak şirkete yakın kaynaklar Apple'ın desteğinin iOS 13 ile birlikte iPhone 5S'lere çok yakında biteceğini işaret ediyor! Bununla beraber birçok uygulama da iPhone 5S'lerde kullanılamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:54
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  3. Apple
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