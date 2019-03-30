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İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

- Milli tenisçi, Mısır'daki ITF turnuvasında İsveçli partneriyle çiftlerde kupayı kazandı- İpek Soylu, tek kadınlarda da yarın şampiyonluk maçına çıkacak

30 Mart 2019 Cumartesi 19:51
İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu


ANKARA (AA) - Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada İpek ile Awad, çiftler finalinde Gozal Ainitdinova (Kazakistan)-Ekaterina Kazionova (Rusya) ikilisiyle karşılaştı.

Korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Awad çifti, mutlu sona ulaştı.

Çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşayan milli sporcu İpek Soylu, teklerde de finale yükseldi.

Tekler yarı finalinde Kazak Ainitdinova'yı mağlup eden İpek, 1 numaralı seri başı ABD'li Nadja Gilchrist ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak.


- Çağla 1 numaraya takıldı


Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çeyrek finalde noktaladı.

Çağla, tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti. Mili sporcu, ev sahibi ülkeden Hon'a 7-6 ve 6-4'lük setlere 2-0 yenildi.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:51
  1. Çağla Büyükakçay
  2. final
  3. İpek Soylu
  4. Jacqueline Cabaj Awad
  5. Mısır
  6. şampiyon

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