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Dünya iPad yüzünden Askeri helikopter yere çakıldı
Dünya

iPad yüzünden Askeri helikopter yere çakıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 03:52:00 -
iPad yüzünden Askeri helikopter yere çakıldı

ABD'de yaşanan bir askeri helikopter kazasının arkasından iPad çıktı.

Geçtiğimiz yıl ABD’de meydana gelen ve iki emekli askerin ölmesine yol açan bir helikopter kazasının arkasında iPad yatıyor olabilir. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından hazırlanan rapor, helikopterde düşen bir iPad’in pedalı sıkıştırdığını gösterdi.

Helikopter kazasının arkasında iPad mi var?

ABD’nin Idaho eyaletinde yaşanan askeri helikopter kazasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Boeing CH-47D askeri helikopterinin beklenmedik bir şekilde çakılmasının pilottan kaynaklı olmadığı dile getirildi. Buna göre yere düşen bir iPad, yardımcı pilotun pedal ayar kolunun sıkışmasına yol açtı.

NTSB kazayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak soruşturma raporları, helikopter enkazında bir iPad’in bulunduğunu ve dış kasasında oyuk izleriyle bükülme olduğunu ortaya koydu. Bu, pedal ayarlama kolunun sıkışmasına yol açmış olabileceği anlamına geliyor.

Sol pedalı sıkıştıran iPad, helikopterin sola doğru sapmasına ve pilotun kontrolü kaybetmesine yol açtı. Sonuç olarak ise helikopter saat yönünün tersine kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı ve hızla alçalarak nehre çakıldı.

iPad’in uçuş yönetimini kolaylaştırmak ve kağıt belgeler yerini kullanılmak için tercih edildiği belirtildi. Günümüzde birçok uçuş ekibinin, elektronik uçuş çantası (EFB) yerine bir tablet taşıdığını biliyoruz. Ancak kaza sonrasında teknolojinin bu alandaki kullanımı sorgulanmaya başlandı.
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Bu gibi kazalar, havacılık operasyonlarında ayrıntılara önem verilmesi ve güvenlik protokollerinin atlanmaması gerektiğini hatırlatıyor. NTSB’nin raporu henüz doğrulanmadı, ancak ilerde daha fazla güvenlik önlemi alınabileceğini söylemek mümkün.

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