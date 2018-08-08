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İP parçalanmaya devam edecek!

Suların durulmadığı İYİ Parti’de kurucu üyelerden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor’un istifasının ardından bir başka kurucu üye olan ve GİK üyesi Mehmet Fatih Eryılmaz da istifa ettiğini duyurdu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
İP parçalanmaya devam edecek!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Meral Akşener başkanlığında 25 Ekim’de Ankara’da kurulan İYİ Parti’de, 24 Haziran seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından sular durulmuyor. Seçimlerin ardından karışıklık devam eden İYİ Parti’de kurucu üyeler art arda istifa etti. İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etmesinin üzerinden bir gün geçtikten sonra İYİ Parti kurucu ve GİK üyesi Mehmet Fatih Eryılmaz da, partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti. Önümüzdeki günlerde de istifaların sürmesi bekleniyor.

Peş peşe yaşanan ayrılıklar, İYİ Parti’nin gidişatından memnun olmayanların istifalarının devam edeceği yorumlarını beraberinde getiriyor. Değişim talebini dillendirenlerin partiden kopuşlarının, kongreden çıkacak sonuç doğrultusunda sürebileceği ifade ediliyor.

PARÇALANMAYA MAHKUM

İstifaları değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran,  “Onların hesabı MHP’yi aşağılara çekip kendileri daha yukarılarda oy alıp ülkücüleri kontrol altına alacaklardı. İyi Parti’yi kuranların ortak hiçbir ideali inancı yok. Tamamen büyük bir çoğunluk MHP’de makam mevki koltuk bulamayanlar, diğer partilerde makam mevki koltuk bulamayanlar bir araya geldi. Bunları cilaladılar, alladılar, pulladılar. Beklentilerin altında kalınca partilerini dahi yönetmekten aciz duruma düştüler. Geçmişte Cem Uzan’ın partisi nasıl olduysa bunlarda öyle olacaklar” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
  1. Ankara
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. Bağımsız Ülkücüler Platformu

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