İP, Bay Kemal’e kazan kaldırdı

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Her fırsatta “seçim tarihi açıklansın, biz de adayımızı açıklayacağız” diyerek tabanlarını oyalayan 6’lı Masa liderleri, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edilmesinin ardından resmen birbirine girdi. Yaptıkları 11 toplantıda adaylık konusunu dahi açmayan zillet bileşenleri, 13 Şubat’ta gerçekleşecek 12. toplantı öncesi “adaylık turlarına” devam ederken, kulislerde Saadet ve Demokrat partilerin liderlerinin Kılıçdaroğlu’nun ismini önereceği, Davutoğlu ile Babacan’ın destek vereceği, itiraz eden İP lideri Meral Akşener’in ise masayı dağıtacağı konuşuluyor. Daha önce “Aday 13 Şubat’ta belirlenecek” açıklamasında bulunan CHP lideri, dün “Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz” diyerek adaylığa hazır olduğunun sinyalini verirken, her fırsatta “kazanacak aday” vurgusu yapan İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri üzerindeki ısrarını koruyor. “Kılıçdaroğlu adaylıkta diretirse, İYİ Parti kendi adayını çıkartır” şeklindeki sözlerinin ardından partideki görevinden apar topar istifa ettirilen Cihan Paçacı’nın ardından dün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatılması ihtimaline, “Biz onay makamı olmayız” sözleri ile cevap vererek CHP liderine kapıları kapattı.

Kriz 11. toplantıda patlak verdi

26 Ocak’ta gerçekleşen toplantı devam ettiği sırada CHP ve İP arasında patlak veren adaylık krizinde yaşanan restleşmeler şöyle:

26 Ocak’ta gerçekleşen toplantı sırasında katıldığı bir TV kanalının canlı yayınında “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” diyerek, İP’teki genel havanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından yana olduğunu açıklayan İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, “Kılıçdaroğlu adaylıkta diretirse, İYİ Parti kendi adayını çıkartır” şeklindeki sözlerinin ardından partideki görevinden apar topar istifa etti.

İP’li Usta, CHP'li Özel'i yalanladı

İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen 11. toplantı sonrası açıklama yapan CHP’li Özgür Özel, “13 Şubat günü adayın belirlenmesini bekliyoruz” derken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına aleni şekilde karşı çıkan İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili Erhan Usta, “13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum” sözleriyle, CHP ile İP adasındaki adaylık krizini deşifre etti.

Gazinocunun oğlu rest çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun videosunu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan gazinocular kralının oğlu İP’li Mehmet Aslan, “Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz!” restini çekerek, CHP liderine “Seni aday yapmayız” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu da 13 Şubat dedi

29 Ocak’ta CHP’nin kanalı Halk TV’ye katılan Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceği 12. toplantısını işaret ederek, tıpku CHP’li Özgür Özel gibi, “13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız” dedi.

Sözcüsünden Bay Kemal'e itiraz

13 Şubat’ı işaret eden Kılıçdaroğlu’nu yalanlayan İP sözcüsü Kürşad Zorlu, “Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri altını çizerek söylediğimiz bir husus var. Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden olduğu bir aşamada biz yetkili kurullarımızı toplayacağız” dedi.

CHP’li Killik'ten 4 Şubat vurgusu

Aday belirlemede anket kartını devreye alarak Kılıçdaroğlu’nun önüne set çekmeye çalışan İP lideri Akşener ile Temel Karamollaoğlu’nun bugün görüşmesi beklenirken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik’in 29 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı bir videoyu “4 Şubat 2023” ifadesiyle paylaşması çokça konuşuldu.

Son yumruk İP’li Özlale'den

Dün bir ekonomi gazetesine konuşan İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP’ye yönelik çok sert eleştiriler yaparak, “Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” dedi. Özlale, Yavaş ve İmamoğlu isimlerinde ne kadar ısrarcı olduklarını da gözler önüne serdi. Cihan Paçacı’nın istifasını hatırlatan Özlale, Bülent Kuşoğlu’nun istifa etmemesi nedeniyle de CHP’ye tepki gösterdi.

Akşener takipten çıktı

Öte yandan, aralarında oyuncuların, şarkıcıların olduğu sanatçı takımı ile CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu bin 256 kişiyi takibe alan ve aday belirlemede “anket” kartını devreye sokan İP lideri Meral Akşener’in, 6’lı masa liderini Twitter’dan takip etmemesi, “altılı masa dağılıyor” yorumlarına neden oldu.