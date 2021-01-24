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Teknoloji İOS 14.4 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelecek?
Teknoloji

İOS 14.4 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Apple, bu haftanın başlarında iOS 14.4 Sürüm Adayı yapısını geliştiricilere ve herkese açık beta test edicilerine duyurmuştu. Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14.4 Sürümünün ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, İOS 14.4 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 20:05:00 -
İOS 14.4 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Apple, bu haftanın başlarında iOS 14.4 Sürüm Adayı yapısını geliştiricilere ve herkese açık beta test edicilerine duyurmuştu. Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14.4 Sürümünün ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, İOS 14.4 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Apple, bu haftanın başlarında iOS 14.4 Sürüm Adayı yapısını geliştiricilere ve herkese açık beta test edicilerine duyurmuştu.

Apple’ın iOS 14.4 Sürüm Adayı’nı yayınlaması, iOS 14.4’ün son genel sürümünün yakında geleceğine işaret ediyor.

İOS 14.4 güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple’ın önceki zaman dilimine göre, şirket güncellemeyi salı günü saat 21:00 civarında yayınlamasını yapacak. iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 sürümlerinin yayınlanma zamanı, saat diliminizde normalden bir saat sonra yapılacaktır.

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