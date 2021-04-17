İOKBS sınavı ne zaman? Ertelenen 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

25 Nisan'da yapılması açıklanan ancak ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? 1 milyon civarından 5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 25 Nisan 2021’de yapılacaktı. Ancak artan korona vakaları nedeniyle alınan yeni kararlar doğrultusunda 2021 İOKBS sınavı ertelendi.

Bilim Kurul’nun tavsiyeleri doğrultusunda bursluluk Sınavı tarihi ertelenirken, ertelenen İOKMS sınavına ilişkin bilgileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2021? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?

2021 İOKBS sınava ne zaman?

Bursluluk Sınavı tarihinin ertelenmesinin ardından binlerce öğrenci sınav tarihini araştırmaya başlarken, bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Pandemi nedeniyle artan vaka sayıları İOKBS Bursluluk Sınavının ertelenmesine neden olurken, yeni tarihin belirlenmesinde de pandeminin seyri ve Bilim Kurulu'nun önerileri dikkate alınacak. Bursluluk Sınavı ile 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanacak öğrenciler yapılacak sınavla belirleniyor.