İOKBS sınavı ertelendi mi? Bursululuk İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her sene gerçekleştirilen olan ve 5. 6. 7. 8. ve 9. 10. 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavının amacı öğrencilerin eğitim dönemlerinde maddi destek sağlamak. 6 Haziran’da yapılacağı açıklanan MEB 2020 bursluluk sınavı korona salgını nedeniyle ertelenmişti. 2020 İOKBS sınavına başvuran öğrenciler 31 Ağutsot’ta okulların online olarak uzaktan eğitimin başlamasına sayılı günler kala bursluluk sınavı İOKBS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman?

Devletin sunduğu bursluluk imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yani İOKBS’ye girerek eğitimlerini burslu olarak tamamlamak istiyor. İOKBS sınavına girecek öğrenciler 2020 İOKBS bursluk sınavının ne zaman yapılacağı ve MEB İOKBS giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını sorgulamakta.

İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle bünyesinde gerçekleştirilecek olan sınavları erteleme yoluna gitmişti. Ertelenen sınav arasında bursluluk sınavı da yer almıştı. Binlerce öğrenci ve öğrencilerin velileri bursluluk sınavlarının yapılacağı tarihin yeniden ertelenip ertelenmediğini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son yaptığı açıklamada daha önce 6 Haziran’da yapılması açıklanan salgın nedeniyle ertelenen 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı son olarak duyuruldu.

İOKBS sınavında hangi dersten kaç soru çıkıyor?

2020 İOKBS sınavında kaç soru çıkacağı yine öğrenciler tarafından araştıran konuları arasında yer almakta. İOKBS sınavına girecek 5, 6, 7. sınıflar için Türkçe testinden 25, Matematik testinden, 25 testinden, Fen Bilimleri 25 testinden, Sosyal Bilgiler dersinden 25 soru sorulmakta. 8 sınıflar öğrencileri için Türkçe testinden 25, Matematik testinden 25, Fen Bilimleri testinden 25, Sosyal Bilgiler testinden 25 soru sorulmakta. 9, 10 ve 11. Sınıfların gireceği İOKBS sınavında Türk Dili ve Edebiyatı testinden 25, Matematik testinden 25, Fen Bilimleri testinden 25,(Fizik, Kimya ve Biyoloji) Sosyal Bilimler testinden 25 soru sorulmakta.

İOKBS giriş belgeleri nereden alınır?

Bursuluk sınavına ilişkin sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce MEB’in internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. İOKBS sınavı giriş belgesi için tıklayınız.



İOKBS sınavına kimler girer?

İOKBS sınavına girecek öğrencilerde aranan şartlara gelecek olursak,

TC vatandaşı olmak, 5, 6, 7, 8 ortaokul veya 9, 10, 11. sınıfta okuyor olmak. İOKBS sınavına girmeye hak kazanmak için bir diğer şart ise, okul değiştirmeye yönelik herhangi bir ceza almamış olmak ve sınıfta kalmamış olmak. Ailenin maddi durumu da yine bir diğer şart arasında yer almakta.

MEB İOKBS bursluluk sınavı kılavuzu için tıklayınız