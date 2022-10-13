İOKBS bursu yattı mı, İOKBS 2022 bursları ne zaman yatacak, ne kadar? E-okul burs :Ortaokul devlet bursu ne zaman? PYBS ve İOKBS arasındaki fark

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler İOKBS burslarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından öğrencilere verilecek olan bursların ne zaman ödeneceği belli oldu. Peki İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İOKBS BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bursların da hangi aylarda yatacağı belli oldu.

2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi.

Burstan ilk kez faydalanacak öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım aylarında sağlanacak.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden sorgulayacak.

Bursluluk kartı ne zaman VERİLECEK 2022?

Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektediR.

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PYBS ne oluyor? Nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

PYBS'nin açılımı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır.

IOKBS ve PYBS aynı mı?

Eski adıyla PYBS, yeni adıyla İOKBS bu yıl 4 Eylül 2022 tarihte yapılacak.

PYBS şartları

Bursu almak isteyen öğrencinin 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar ara sınıflarda okuyor olması gerekmektedir. Öğrenci, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmalıdır. Öğrenci, daha önce hiç sınıfta kalmamış olmalıdır. Öğrenci PYBS sınavına girmiş olmalı ve yüksek bir puan almış olmalıdır.

Söz konusu burs ödemelerinin tarihi illere göre değişmektedir. Bundan dolayı ayın sonuna kadar bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.

İOKBS NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi hedef alır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS BURSLARI NEREDEN ALINIYOR?

İOKBS bursunu kazanan öğrencilerin okullarının müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, , "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' ifadesi yer alıyor. Öğrenciler ödemelerini Vakıfbank ile PTT üzerinden alacaklar.

Bursluluk ayın kaçında yatıyor?

Söz konusu burs ödemelerinin tarihi illere göre değişmektedir. Bundan dolayı ayın sonuna kadar bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.

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