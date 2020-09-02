İOKBS bursluluk sınavı nasıl kazanılır?

Bursluluk sınavı olarak bilinen MEB İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB İOKBS bursluluk sınav takvimine bakıldığında İOKBS sonuçları 28 Eylül 2020’de açıklanması bekleniyor.

İOKBS başvuru şartları neler?

Devlet bursluluk sınavına katılmak için sınıf tekrarı yapmamış ve ceza almamış olmak. Aile durumunun o yıl tespit edilen miktarı geçmememiş olması.

İOKBS başvuruları nasıl yapılır?

İOKBS başvuru yapacak öğrenciler bursluluk sınav başvurunun nereye yapacağını merak ediyor. İOKBS başvurusunda bulunacaklar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden ve okul müdürlükleri aracılığıyla yapmakta.

Bursluluk sınav giriş yerimizi nereden öğreneceğiz?

İOKBS bursluluk sınav giriş belgesini e okul üzerinden öğrenilmekte. Sınavı bir hafta kala MEB e okul üzerinden bursluluk sınav giriş belgesi yayınlanmakta.

İOKBS sınavında kaç soru sorulmaka?

İOKBS sınavında hangi dersten kaç soru sorulmakta. İOKBS sınavında toplam 100 soru sorulmakta ve İOKBS sınav süresi 120 dakikadır. Bursluluk sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürmekte. İOKBS sınavında Türkçe testinden 25, Matematik testinden 25 soru, Fen Bilimleri testinden 25 soru ve Sosyal Bilimler testinden 25 soru sorulmakta.

İOKBS sınavında hangi konulardan sorular çıkıyor?

Bursluluk sınavına girecek öğrenciler İOKBS sınavında hangi konulardan soru çıktığını da merak ediyor. İOKBS konuları o yılın müfredat konularından sorular çıkmakta.

İOKBS sınavına kimler girebilir?

İOKBS kontenjan dağılımı da yine sınavı girecek öğrenciler tarafından araştırılmakta. Kanunlara özel hak tanınan öğrenciler (şehit ailelerinin çocukları, yüzde 10, öğretmen çocukları yüzde 5, oturduğu yerde okul olmayan öğrencilerin oranı yüzde 5 ve yüzde 80 de diğer öğrenciler kontenjanları arasında yer almakta.

İOKBS sınavı saat kaçta başlıyor?

Bursluluk sınavı saat 10:00’da başlıyor. Sınav bitiş saati ise 12:00’dır. Sınav süresi 120 dakika olduğunu yukarıda da bahsetmiştik. Peki İOKBS kaç netle kazanılır?

İOKBS kaç nete kazanılır?

Bursluluk sınavına girecek 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri bursluluk sınavında başarılı olmak için ne kadar net yapmaları gerektiğini de araştırıyor.

6.sınıflar İOKBS’den kaç net yapmalı?

6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.

7. sınıflar iokbs’den kaç net yapmalı?

7. sınıflar iokbs’den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.

8. sınıflar İOKBS’den kaç net yapmalı?

8. sınıflar İOKBS’den başarılı olmak için 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir.

9. sınıflar İOKBS’den kaç net yapmalı?

9. sınıflar İOKBS’den kaç net çıkarmalı? 80 nete karşılık 439 puan alacak olan 9.sınıf öğrencileri bursluluk sınavından başarı elde etmiş olur.

10. sınıflar İOKBS’den kaç net yapmalı?

10. sınıflar İOKBS sınavını kazanmak için 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur.

11. sınıflar İOKBS’den kaç net yapmalı?

11. sınıf öğrencileri İOKBS’den başarılı olması için 81 net ve 442 puan elde etmesi gerekir.

Bursluluk sınavına nasıl çalışmalıyım?

Bursluluk sınavında hangi ders daha çok puan getirir? İOKBS sınavında bütün derslerin kat sayıları aynıdır ve derslerin kat sayıları 3’tür. Her soru üç puandır. Konu derslerinin ardından bol bol test çözülmesi önerilmekte. Geçmiş yıllara ait çıkmış soruları çözmenizde yine fayda olacaktır. MEB EBA üzerinden soru bankaları ve EBA testlerini ve yine EBA kazanım testlerini de çözmeyi unutmayın.