İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte İOKBS bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...
İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 yani bugün gerçeklleştirildi. Öğrenciler sınava katılım sağlamalarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Sınavın ardından en çok merak edilenlerden biri ise İOKBS sınav sonuçları, cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorusu.
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İOKBS’de kaç soru sorulacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı (İOKBS)’nda adaylara 100 soru yöneltilecek ve tam 120 dakika süre verilecek.
İOKBS’ye kimler giriyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları katılabiliyor.
İOKBS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
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İOKBS bursundan kimler yararlanamaz?
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyorlar.