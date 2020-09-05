  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte İOKBS bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:54:00 -
İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 yani bugün gerçeklleştirildi. Öğrenciler sınava katılım sağlamalarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. Sınavın ardından en çok merak edilenlerden biri ise İOKBS sınav sonuçları, cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorusu.

İOKBS SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İOKBS’de kaç soru sorulacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı (İOKBS)’nda adaylara 100 soru yöneltilecek ve tam 120 dakika süre verilecek.

İOKBS’ye kimler giriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları katılabiliyor.

İOKBS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

İOKBS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İOKBS bursundan kimler yararlanamaz?

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.
Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'
Dünya

Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Rusya, Barents Denizi'nin suları üzerinde ABD ve İngilizlere ait savaş uçaklarını önlediklerini duyurdu.
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı