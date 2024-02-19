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Yerel Interpol'ün aradığı otomobil Tunceli'de çıktı!
Yerel

Interpol'ün aradığı otomobil Tunceli'de çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 14:43:00 -
Interpol'ün aradığı otomobil Tunceli'de çıktı!

Almanya’da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan otomobil, Tunceli’de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu.

Almanya’da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan otomobil, Tunceli’de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu.

Tunceli Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı araç ele geçirdi. Otomobilin, 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edildi. Gümrük kaçağı lüks araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.
El konulan aracın şase numarasından yapılan sorgulamasında ise şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Sabah'ın aktardığına göre, Interpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

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