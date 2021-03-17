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Gündem Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Gündem

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul emniyeti, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheliyi Şişli ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:51:00 -
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan Farzad F'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli'de tespit edilen şüpheli operasyonla gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi.

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