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Ekonomi İnternetten vergi borcu ödeme | Online vergi borcu nasıl ödeniyor?
Ekonomi

İnternetten vergi borcu ödeme | Online vergi borcu nasıl ödeniyor?

İnternetten vergi borcu nasıl nereden ödeniyor? Borç yapılandırması taksitinden birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimlerine kadar pek çok vergiye yönelik süreler 31 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Peki, vergi dairesine gitmeden vergi borcu nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 15:17:00 - 2021-05-30 15:19:06
İnternetten vergi borcu ödeme | Online vergi borcu nasıl ödeniyor?

31 Mayıs Pazartesi günü borç yapılandırması, vergi borçları, emlak vergisi gibi pek çok ödemenin son günü. Bu sebeple vatandaşlar evlerinden çıkmadan borçlarını online ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor. Peki, vergi borcu online nasıl ödenir?

İnternetten vergi borcu ödeme | Online vergi borcu nasıl ödeniyor?

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3'üncü taksit ödeme dönemi 1 Mayıs'ta başlamıştı. Bu taksite ilişkin ödeme süresi 31 Mayıs’ta sona erecek. Ayrıca, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17'nci taksit ödeme süresi de aynı gün dolacak.

Tam kapanma sürecinde gelen talepler ve sokağa çıkma uygulaması nedeniyle, 2021 yılı 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de uzatılmıştı. Buna göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda dolacak.

Kovid-19 nedeniyle mücbir sebep halinden etkilenip, daha sonra faaliyetlerine yeniden başlayan mükellefler için de son ödeme günü geldi. Bu mükelleflerin de ekim-kasım-aralık 2020 dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerine yönelik vergilerini yarın gün sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

2021 yılına ilişkin emlak ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödeme süreleri de 31 Mayıs’ta sona erecek.

Ödemelerinizi online yapmanız mümkün. İnteraktif Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi ya da mobil uygulamasından ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. GİB web sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılması mümkün Banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ya da PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

VERGİ BORCU ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Emlak vergisi nereden ödenir?

Emlak vergisi iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021’de sona erecek. Emlak vergisi 2.taksitlerinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından ya da e devlet üzerinden

E DEVLET EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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