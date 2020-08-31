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Teknoloji İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 01:35:00 -
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Türkiye dahil birçok ülkede dün saat 13.00'ten itibaren çok sayıda bağlantı problemi şikayeti geldi. Başta Twitter kullanıcıları hizmete erişmekte sıkıntı çekti. Konuyla ilgili olarak İnternet Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre bağlantılardaki yavaşlık uluslararası bir ağ arızasından kaynaklandı.

İnternet Gözlemevi tarafından verilen bilgiye göre, sosyal medya ağı Twitter dahil birden fazla internet hizmeti uluslararası ağ arızasından olumsuz etkilendi.

Ağ arızası oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa arasında Türkiye saati ile 13.00’ten itibaren Level3 ve CenturyLink bağlantılarındaki düşüşlerin diğer bölgeleri de etkilediği bildirildi.

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