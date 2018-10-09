İnternet servis sağlayıcıları için şikâyet yağdı

BTK verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 35 bin 549 şikayet iletildi. Şikâyetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı. Nisan-Haziran 2017 döneminde kuruma 53 bin 48 şikâyet ulaşmıştı.

Bu yılın nisan-haziran dönemde en fazla şikayet yüzde 50,8 ile internet servis sağlayıcılar sektörüne yönelik yapıldı. Şikayetlerin 18 bin 59’u internet servis sağlayıcıları, 14 bin 146’sı mobil, 2 bin 282’si sabit telefon, 940’ı uydu platformu, 122’si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.

İkinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik bin 534, uydu platform hizmetlerine yönelik 213, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik 178, sabit telefon hizmetlerine yönelik 199 ve kablo TV hizmetlerine yönelik 100 tüketici şikâyeti geldi.