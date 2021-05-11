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Yerel İnternet dolandırıcıları yakayı ele verdi
Yerel

İnternet dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bilgisayar üzerinden vatandaşların kredi kartlarını kullanarak dolandıran 2 şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 20:13:00 - 2021-05-11 20:55:40
İnternet dolandırıcıları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısların yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarından toplam 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin lira para cezası ile aranması olan Ş.K. (59) ile benzer suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. (35) isimli şahısların Gölcük ilçesinde oldukları belirlendi. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K. ve O.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne teslim edildi.

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