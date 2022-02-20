Inter'e bir darbe de Sassuolo'dan
İtalya'da Serie A'da son haftalarda puan kaybı yaşayan Inter evinde Sassuolo'ya 2-0'lık skorla yenildi.
Serie A'nın 26. haftasında Inter sahasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'yu konuk etti.
Ev sahibinde Hakan Çalhanoğlu, konuk ekipte ise Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başladı.
Sassuolo ilk yarıda bulduğu gollerle rakibine şok yaşattı. Yeşil-siyahlı ekibin sayılarını 8'de Raspadori, 26'da Scamacca kaydetti.
Ligde 3 maçtır kazanamayan ve bir maçı eksik Inter 54 puanda kaldı. Sassuolo ise 4 maç sonra kazandı ve puanını 33 yaptı.