0553 313 94 23

İnteraktif opera şovu izleyiciyle buluştu

Şef Musa Göçmen tarafından "Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla hazırlanan interaktif opera şovu "The Fun Time of The Opera", Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde başkentli sanatseverlerle buluştu.

20 Ocak 2019 Pazar 10:35
İnteraktif opera şovu izleyiciyle buluştu

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği solistler Beran Sertkaya, Emrah Sözer, Ezgi Karakaya ve Görkem Yıldırım, Carmen, La Traviata, Lüküs Hayat operalarından sevilen aryalar seslendirdi.

Napolitenlere ve halk şarkılarına da yer verilen konserde, Şef Göçmen eserler hakkında izleyicilere sorular yöneltti. Sanatseverlerin aryalara eşlik ettiği, alkış ve ıslıklarla tempo tuttuğu interaktif opera şovu, başkentlilere farklı bir deneyim yaşattı.

Konser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

"Muazzam bir akşam oldu"

Şef Musa Göçmen, interaktif opera şovunun ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seyircinin katılımından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkentte bugün farklı bir opera akşamı yaşandığını, izleyicinin interaktif şova hemen alıştığını belirten Göçmen, "Sahnede olan şeyi o kadar samimi kabullenip, içine girebiliyoruz ki bu gece de onun ispatı oldu" dedi.

Göçmen herkesin hayatında en az bir kez bu deneyimi yaşaması gerektiğini kaydetti.

Ankara Devlet Opera Balesi Müdürü Volkan Ersoy da izleyicinin sanatçı olduğu muazzam bir akşama şahitlik ettiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:35
  1. Ankara Devlet Opera ve Balesi
  2. interaktif opera şovu
  3. The Fun Time of the Opera
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman,..
    2. Üniversitede sapkınlık hizmeti!
    3. Bakan Ziya Selçuk o detayı ilk kez..
    4. Nadal çeyrek finalde
    5. Kadın seyis, atları çocuklarından..
    6. Galatasaray zirve yarışına evinde..
    7. Trump'ta ego tavan yaptı! "Benim..
    8. Görme engelli avukat çift azimleriyle..
    9. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı..
    10. "Sihirli flüt", Mozart'ın doğum..
    11. TEM Otoyolu'nda çift katlı otobüs..
    12. Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına..
    13. Uzmanlardan "#10yearchallenge" akımı..
    14. İç Anadolu ve Ege YKS'nin en başarılı..
    15. "Tek odada yanan soba ile 11 kişi..
    16. 2200 rakımlı geçidin ulaşım nöbetçileri
    17. Hayalindeki mekanları kumaşlara nakşetti
    18. Mültecinin değil sapkınlığın BM’si
    19. Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga
    20. İki katlı halk otobüsünde yangın
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?