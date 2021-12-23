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Spor Inter sezonun ilk yarısını lider tamamladı
Spor

Inter sezonun ilk yarısını lider tamamladı

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 00:35:00 -
Inter sezonun ilk yarısını lider tamamladı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3
Venezia-Lazio: 1-3
Hellas Verona-Fiorentina: 1-1
Roma-Sampdoria: 1-1

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