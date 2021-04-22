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Spor Inter deplasmanda istediğini alamadı
Spor

Inter deplasmanda istediğini alamadı

Lider Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Speiza ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 04:05:00 -
Inter deplasmanda istediğini alamadı

Spezia'daki Alberto Picco Stadı'ndaki maçta, şampiyonluğun favorisi Inter, orta sıralardaki Spezia ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Diego Farias ile 1-0 öne geçerken, Inter'den bu gole yanıt 39. dakikada Ivan Perisic'ten geldi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Inter, puanını 76'ya yükseltirken, ligde üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Inter, en yakın takipçisi Milan'ın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından puan farkını 10'a çıkardı.

Spezia ise puanını 33 yaparken, 15. sırada yer buldu.

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