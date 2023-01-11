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Spor Inter çeyrek finalde
Spor

Inter çeyrek finalde

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, Parma'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 03:22:00 -
Inter çeyrek finalde

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Stanko Juric attığı golle Parma'yı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Inter, 88. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde sahneye çıkan Francesco Acerbi, 110. dakikada bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda rakibini mağlup eden Inter, adını son 8 arasına yazdıran ilk takım oldu.

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