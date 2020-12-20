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Teknoloji instagram'da fotoğrafa kişi etiketleme nasıl yapılır?
Teknoloji

instagram'da fotoğrafa kişi etiketleme nasıl yapılır?

Instagram fotoğrafa kişi etiketleme nasıl yapılır? instagram'da etiketlenen fotoğraf ve videoların profilimde görünmesini istemiyorum ne yapmalıyım? Instagram’da etiketlendiğiniz fotoğraf ve videoların profilinizde otomatik olarak görünmesini sağlayabilir veya bunları kendiniz eklemeyi seçebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:34:00 - 2020-12-20 15:37:40
instagram'da fotoğrafa kişi etiketleme nasıl yapılır?

Profilinizde görünen fotoğraf ve videoları seçmek için instagram'da profilinize giriş yapın. Buradan üç çizgi sekmesi tıklanır. Sonra da ayarlar tıklanır. Buradan etiketlendiğin fotoğraflar ve videolar kısmını tıklayın. Buradan otomatik ekle ya da kendiniz seçini tıklayın. Eğer instagram'da fotoğraf ya da videoları kendiniz eklemeyi tercih ettiğiniz durumda birisi sizi fotoğraf ya da videoda etiketlediği takdirde size bildirim gelecektir. Etiketlendiğiniz fotoğrafı ya da videoyu onaylamanız durumunda profilinizde görebilirsiniz. Bunun için etiketlendiğiniz video veyahut fotoğrafa dokunun. sonra da kullanıcı adına dokunun daha sonra profilimde gösteri tıklamanız yeterli olacaktır.

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