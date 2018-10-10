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Instagram'da bu yorumları yapanlar hapı yuttu! Yetkililer harekete geçti

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram sosyal medya platformundaki klavye kabadayılarının üstesinden gelmek için harekete geçti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:07
Instagram'da bu yorumları yapanlar hapı yuttu! Yetkililer harekete geçti

Instagram'ın kurucuları geçtiğimiz gün bildiğiniz gibi istifa etti. Bu istifanın ardından uygulamayı geliştirmek adına sıkı bir çalışmaya girişen şirket, yapacağı değişiklikler ile gündeme gelirken, şimdi de sosyal medya platformundaki klavye babalarının üstesinden gelmek için harekete geçti.

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından bir tanesi olan Instagram, halihazırda kötü ve art niyetli yorumları tespit etmek ve silmek için çeşitli altyapılar kullanıyordu.

Fakat bunları yeterli bulmayan yeni CEO Adam Mosseri, yapay zeka destekli yeni sistemlerle platform üzerindeki yorumları denetleme ve zorbalık içeren yorumları kaldırma kararı aldı.

Instagram saldırgan yorumların önüne geçecek!

Yeni yapay zeka sisteminin zorbalık içeren yorumları otomatik olarak tespit edeceği söylenirken, yapılan tespitlerin Topluluk Operasyonları merkezine gönderileceği ve burada yapılan çeşitli incelemelerin ardından bu yorumların Instagram üzerinden kaldırılacağı belirtildi. Eh bu yorumu yapanlarda cezasız kalmayacak haliyle.

Bu geliştirmenin ve önlemin sebebini açıklayan firma, uygulamanın her yaşa uygun olduğunu ve bu tarz saldırgan girişimlerin böyle bir uygulamada yer almasını doğru olmadığını belirtti. Bakalım bu açıklamaların ardından gerçekten de alınan önlemler bir işe yarayacak mı?

(TEKNOLOJİOKU)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:07
  1. Instagram
  2. Yeni sistem
  3. sosyal medya
  4. zorbalık içeren yorumlar kaldırılacak
  5. bunu yapan yandı
  6. Yetkililer harekete geçti

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