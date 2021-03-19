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Teknoloji Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor?
Teknoloji

Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor?

En popüler sosyal medya uygulamaları olan Instagram ve WhatsApp uygulamalarına girilemiyor. Kullanıcılar, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor? Sorularına yanıt arıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:42:00 - 2021-03-19 20:44:01
Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor?

En çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya uygulamaları olan Instagram ve WhatsApp’a bir müddettir kullanıcılar giriş sağlayamıyorlar. Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor?

Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının bir çoğu uygulamaya giriş yapamadıklarını söylüyorlar. Instagram ve WhatsApp uygulamalarının çöktüğü söyleniyor. Kullanıcılar, uygulamaya girmek için beklemeye koyuldular. Uygulama şirketleri tarafından henüz açıklama yapılmış değil.

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