En çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya uygulamaları olan Instagram ve WhatsApp’a bir müddettir kullanıcılar giriş sağlayamıyorlar. Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram’a neden girilemiyor?

Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının bir çoğu uygulamaya giriş yapamadıklarını söylüyorlar. Instagram ve WhatsApp uygulamalarının çöktüğü söyleniyor. Kullanıcılar, uygulamaya girmek için beklemeye koyuldular. Uygulama şirketleri tarafından henüz açıklama yapılmış değil.