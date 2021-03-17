Instagram Lite nedir? Instagram Lite ne işe yarıyor?

Facebook Lite uygulamalarından biri olan Instagram Lite, Haziran 2018’de kullanıma açıldı. 13 Nisan 2019 tarihinde ise Google Play Store üzerinden Kenya, Meksika, Filipinler ve Peru gibi ülkelerden kaldırıldı. Instagram'ın yeni sürümü "Instagram Lite" sosyal medya kullanıcılarına duyuruldu. Peki, nedir bu Instagram Lite?

Instagram Lite nedir?

Instagram Lite daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması açısından şimdiden insanların merakını ve ilgisini kazandı. Instagram Lıte yine fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek bir sürüm olacak. Fakat bu "lite" sürümde Reels ve IGTV gibi büyük uygulamalar yer almayacak.

Son zamanlarda Instagram Lite, Hindistan’da Facebook tarafından test edilmekte olup, kapsamı genişletilmiştir. Gujarati, Malayalam, Marathi, Punjabi ve Tamil gibi dillerde kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere tekrar kullanıma sunulmaktadır.

Instagram Lite, kullanım konusunda normal Instagram uygulamasından çok farklı değildir. Hatta ekstra olarak sağladığı avantajlar olduğunu da söylemek mümkün. Bunlar;

Akıllı cihazlarda standart Instagram uygulamasına oranla çok daha az alan kaplaması

Birden fazla hesabı aynı anda yönetebilme (Instagram ve Instagram Lite’da)

Uygulama olarak indirme

Uygulama içerisinde post olarak görsel paylaşma

Profil bilgilerine erişim sağlama

Hikayeler paylaşma

Gönderileri keşfetme

Uygulama için aktivitelere erişim sağlama

Instagram Lite, Instagram’a kıyasla pek çok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu sayede Instagram’da gerçekleştirebileceğiniz hemen hemen tüm aktivitleri Lite’da da yapabilmeniz mümkündür. Fakat Lite’ın, Instagram uygulaması ile kıyaslandığında birçok eksik yöne sahip olduğunu da söylemek gerekir. Bunlar;

Yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda olması

IGTV desteği mevcut olmaması

Mesajlaşma özelliğinin olmaması

Post düzenleme özelliğine sahip olmaması

Keşfet alanının farklı olması

Canlı yayın özelliği ve hikaye paylaşma özelliklerinin olmaması

Video paylaşma özelliği mevcut olmamasıdır.