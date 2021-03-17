Instagram Lite nedir? Instagram Lite ne işe yarıyor?
Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın yeni versiyonu 'Lite' sürümü kullanıcılara sunuldu. Instagram Lite nedir? Instagram Lite nasıl kullanılır? soruları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. "Instagram Lite" daha az veri ve daha hızlı kullanım özelliği ile merak uyandırdı. Peki, Instagram Lite nedir? Instagram Lite ne işe yarıyor?
Facebook Lite uygulamalarından biri olan Instagram Lite, Haziran 2018’de kullanıma açıldı. 13 Nisan 2019 tarihinde ise Google Play Store üzerinden Kenya, Meksika, Filipinler ve Peru gibi ülkelerden kaldırıldı. Instagram'ın yeni sürümü "Instagram Lite" sosyal medya kullanıcılarına duyuruldu. Peki, nedir bu Instagram Lite?
Instagram Lite nedir?
Instagram Lite daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması açısından şimdiden insanların merakını ve ilgisini kazandı. Instagram Lıte yine fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek bir sürüm olacak. Fakat bu "lite" sürümde Reels ve IGTV gibi büyük uygulamalar yer almayacak.
Son zamanlarda Instagram Lite, Hindistan’da Facebook tarafından test edilmekte olup, kapsamı genişletilmiştir. Gujarati, Malayalam, Marathi, Punjabi ve Tamil gibi dillerde kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere tekrar kullanıma sunulmaktadır.
Instagram Lite, kullanım konusunda normal Instagram uygulamasından çok farklı değildir. Hatta ekstra olarak sağladığı avantajlar olduğunu da söylemek mümkün. Bunlar;
Akıllı cihazlarda standart Instagram uygulamasına oranla çok daha az alan kaplaması
Birden fazla hesabı aynı anda yönetebilme (Instagram ve Instagram Lite’da)
Uygulama olarak indirme
Uygulama içerisinde post olarak görsel paylaşma
Profil bilgilerine erişim sağlama
Hikayeler paylaşma
Gönderileri keşfetme
Uygulama için aktivitelere erişim sağlama
Instagram Lite, Instagram’a kıyasla pek çok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu sayede Instagram’da gerçekleştirebileceğiniz hemen hemen tüm aktivitleri Lite’da da yapabilmeniz mümkündür. Fakat Lite’ın, Instagram uygulaması ile kıyaslandığında birçok eksik yöne sahip olduğunu da söylemek gerekir. Bunlar;
Yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda olması
IGTV desteği mevcut olmaması
Mesajlaşma özelliğinin olmaması
Post düzenleme özelliğine sahip olmaması
Keşfet alanının farklı olması
Canlı yayın özelliği ve hikaye paylaşma özelliklerinin olmaması
Video paylaşma özelliği mevcut olmamasıdır.