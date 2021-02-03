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Teknoloji Instagram kullananlar dikkat! Artık geri alabileceksiniz
Teknoloji

Instagram kullananlar dikkat! Artık geri alabileceksiniz

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da silinen paylaşımlar artık geri gelebilecek. Şirket konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken yakın zamanda çok konuşulacak bu özelliği aktif hale getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:38:00 -
Instagram kullananlar dikkat! Artık geri alabileceksiniz

Instagram, her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Şirketin son olarak karşımıza getirmeyi planladığı özellik ise gönderilerini silip pişman olanları yakından ilgilendiriyor.

Şirket, yeni özelliği ile birlikte fotoğraf, video, reels, IGTV, hikayeler dahil Instagram'da neyi silerse silsin geri getirebilecek. Bu sayede kullanıcılar 30 gün süreye sahip olacak ve bu süre dolmadan içeriklerini yeniden geri alabilecek. Ancak bu süre dolduğunda artık içerikler geri getirilemeyecek.

Diğer yandan Instagram'ın bu adımı atmasında en önemli sebep siber saldırganların kullanıcılara verebileceği zararı azaltmak. Bir hesap hack'lendiğinde bu hesaptaki fotoğrafları ve diğer içerikleri hacker'lar silse de, 30 gün içinde kullanıcı hesabını geri alabildiğinde tüm içeriklerini geri alabilecek.

Ancak hikayeler söz konusu olduğunda 30 günlük süre 24 saat olacak. Kullanıcılar 24 saat geçmeden hikayelerini geri alabilecek.

Kullanıcıların pek çoğu içeriklerini silmek yerine arşive atmayı tercih ettiğinden bu özellik daha çok hesabı çalınanlar için kurtarıcı olacak gibi görünüyor.

Özelliğin ne zaman aktif hale geleceği ise belli değil.

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