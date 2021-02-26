Instagram hesabı nasıl dondurulur? Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan instagram uygulaması kişisel sebeplerden dolayı hesap sahipleri tarafından bir süreliğine dondurulmak veya silinmek isteniyor. İnstagram uygulaması kullanmaktan sıkılmış olan uygulama kullanıcıları hesap dondurma ya da hesap silme işlemini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

İnstagram uygulamasını bir süreliğine kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki siteye giriş yaparak hesabınızı dondurabilirsiniz. Unutmayın ki bu seçenek instagram hesabınızı kalıcı olarak silmez sadece siz tekrar giriş yapana kadar kendini dondurur.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

İnstagram uygulamasını artık kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki siteye giriş yaparak hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Dikkat edin bu seçenek instagram hesabınızı kalıcı olarak silecektir.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/