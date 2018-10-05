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Instagram güncellendi! İşte yeni gelen özellik

Instagram'a bugün yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık aradıkları profilleri çok daha kolay bir şekilde bulabilecek.

05 Ekim 2018 Cuma 11:25
Instagram güncellendi! İşte yeni gelen özellik

Instagram, 'name tag' yani 'isim etiketi' adı altında yeni bir özelliği duyurdu. Mesela Instagram’da merak ettiğiniz bir kullanıcıyı aradığınız zaman, binlerce aynı isimde kullanıcı karşısına çıkıyor. Kullanıcıların yakındığı bu sorun üzerine oldukça güzel bir çözüm üreten sosyal medya platformu, İsim Etiketi ile karşımıza çıkıyor.

Bu özellik oldukça basit çalışıyor. ” İsim Etiketi” özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar. İsim Etiketi adı altında oluşturulan bu kimlik kartını, telefonunuzun kamerası ile okutarak, aradığınız kişinin profiline hiç bir arama yapmadan erişebiliyorsunuz.

Bu özellik iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanıma sunuldu. Sizde kendinize özgü İsim Etiketleri oluşturarak arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bu ise, uygulamanın sağ en üstünde bulunan üç satır işaretine tıklayarak, Ad Etiketi seçeneğinden erişim sağlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:25
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