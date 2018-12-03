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Instagram gençler için yakın arkadaşlar özelliğini duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıklayan popüler fotoğraf paylaşım uygulaması instagram yeni bir özelliğini bugün kullanıma sundu. Instagram'da yakın arkadaş listesi nasıl oluştururum?

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:55
Instagram gençler için yakın arkadaşlar özelliğini duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıklayan popüler fotoğraf paylaşım uygulaması instagram yeni bir özelliğini bugün kullanıma sundu.

Özellikle genç kullanıcılarının ilgisini çekecek olan özellik instagram için yeni bir devrin başlangıcı niteliğinde. Özellik sayesinde instagram kişilerin özel arkadaş listeleri oluşturmasını ve sonrasında bu listelere özel paylaşım imkanı sağlıyor.

Instagramda yeni özellik

 

Instagram'da "yakın arkadaş listesi" nasıl oluşturulur?

Instagramda Yakın Arkadaş Listesi oluşturmak oldukça basit.

 İlk olarak profil sayfanızı açın ve ayar ikonuna tıklayın.

yakın arkadaşlar

 

Sonrasında açılan menüde Yakın Arkadaş butonuna tıklayarak arkadaşlarınızın listeleneceği sayfanın açılmasını sağlayın.

Son aşamada ise bu sayfadan arkadaşlarınızı ekle yada kaldır iconlarını kullanarak kendi yakın arkadaş listenizi oluşturabilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:55
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