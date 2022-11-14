İnşirah Suresi okunuşu anlamı meali | İnşirah Suresi faziletleri nelerdir?

Kur’ân-ı Kerîm’in 94.suresi İnşirah, 8 ayetten oluşmaktadır. Her zorlukla birlikte bir kolaylığın olduğunu anlatan İnşirah suresi namazda da okunabiliyor. Peki, İnşirah suresi nasıl okunur?

İnşirah Suresi okunuşu anlamı meali

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi faziletleri nelerdir?

İç sıkıntısı, bunalım yaşayanların İnşirah Suresini her gün 70 kez okuması tavsiye edilir.

Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.

5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.

41 defa İnşirah suresi okuyan kişinin üzerindeki rehavet tembellik kalkar.

Her gün 100 kez İnşirah Suresi okuyanın günü bereketlenir.

Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.”

Ezber kabiliyeti az olan veya ezberlediğini unutanlar bu sureyi okumaya devam ederse, Allah’ın izniyle hafıza kuvveti artar ve unutkanlığı gider.