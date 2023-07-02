İnsanların yüzde 99'u fotoğraftaki kutup ayısını göremiyor! Sadece keskin gözlü olanlar 8 saniyede bulabiliyor
Bu akıllara durgunluk veren optik yanılsama resmi, içinde bir kutup ayısını gizliyor. 8 saniye içinde fark edebilir misin?
Bu akıllara durgunluk veren optik yanılsama resmi, içinde bir kutup ayısını gizliyor. 8 saniye içinde fark edebilir misin?
Optik illüzyonlar, beynimizi orada olmayan bir şeyi algılaması için kandıran görsel aldatmacalardır. Gözlerimizin ve beynimizin bilgiyi nasıl aldığı, ışığın nasıl yansıtıldığı veya kırıldığı ve hatta nesneleri nasıl algıladığımız gibi bir dizi nedenden kaynaklanabilirler.
Bu illüzyonlar yüzyıllardır var olmuştur ve bugüne kadar insanları şaşırtmaya ve şaşırtmaya devam etmektedir. Her biri gözü yanıltmak için kendine özgü bir yöntemi olan çok sayıda optik yanılsama biçimi vardır. Optik illüzyon bulmacaları zorlayıcı oldukları kadar eğlencelidir. Ve bugün sizin için gerçekten akıllara durgunluk veren bir yapbozumuz var. Onun için hazır mısın? Bakalım ne kadar hızlı çözebileceksiniz.
Resimdeki kutup ayısını bulabilir misin?
Yukarıdaki görüntü buzlu bir manzaranın görünümünü göstermektedir. İlk başta, resim normal görünebilir, ancak öyle değildir. Bir kutup ayısı buzlu ortamda saklanıyor. Burada bir yerde gizlenmiş bir kutup ayısı var. Verilen süre içinde bulabilir misin? Bu özel optik bulmacayı çözmek için size 8 saniye veriyoruz. Zamanını boşa harcama; Ayıyı görmek istiyorsanız işe koyulun.
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Bu optik yanılsama, görme ve gözlem becerilerinizin bir testidir. Eğer verilen sürede kutup ayısını fark edebiliyorsanız o zaman 4k görüşünüz var. 8 saniyeniz dolduğunda, bu optik illüzyon bulmacasının çözümünü görmek için aşağı kaydırın. İşte kutup ayısı. Bir göz at: