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Yaşam İnsan Hakları Derneği sapkınlar için komisyon kurdu! 'Bizler dönme Hasanlarız'
Yaşam

İnsan Hakları Derneği sapkınlar için komisyon kurdu! 'Bizler dönme Hasanlarız'

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, "LGBTİ+ Hakları Komisyonu" kurarak, sapkınların sesi oldu. İHD tarafından yapılan basın açıklamasında, insanlık dışı sloganlar atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 16:51:00 - 2022-01-31 16:57:04
İnsan Hakları Derneği sapkınlar için komisyon kurdu! 'Bizler dönme Hasanlarız'

 Yeniakit.com.tr 

İHD İstanbul Şubesi, dernek binasında düzenlediği basın açıklaması ile eşcinsel sapkınlar için komisyon kurduklarını açıkladı.

İHD tarafından yapılan basın açıklamasında, AK Parti iktidarını hedef alan sapkın savunucuları, kadın haklarını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirerek, "İktidar varoluşlarımızı bahane ederek İstanbul Sözleşmesi'ne saldırmış ve sözleşmeyi bir gece ansızın feshetmiştir. Haklarımıza, hayatlarımıza, kazanımlarımıza saldıran ve bunu LGBTİ+’ları yalnızlaştırma hamlesi olarak gören iktidara bir sözümüz var." dedi.

'Dönme Hasanlarız'

İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklama, şu insanlık dışı sloganlarla sona erdi:

Bizler kız gibi koşan, karı gibi gülenler olarak anılanlarız.

Kadın mıdır erkek midir belli değil denilenleriz.

Kız Remziler, erkek Fatmalar, dönme Hasanlarız.

Güçleniyor örgütleniyor büyüyoruz. Çoğalmıyoruz özgürleşiyoruz."

LGBTİ+’lar Yalnız ve Yanlış Değildir.

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