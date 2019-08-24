0553 313 94 23

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt’in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:14
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt’in Eruh ilçesinde inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun dengesini kaybederek 8 metreden düştü. Yakınlarının yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solgun, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Solgun’un tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faruk Şavlı kimdir? Faruk Şavlı öldü mü?
    1. Faruk Şavlı kimdir? Faruk Şavlı öldü mü?
    2. Dünya tarihinde bir ilk... Trabzon'a..
    3. Uşak’ta orman yangını
    4. Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın..
    5. Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
    6. Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller..
    7. Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
    8. Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi..
    9. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
    10. Antalya'da var mı yapılan yapılacak..
    11. Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı..
    12. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    13. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
    14. Futbol takımları kamp sürecinde..
    15. İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!
    16. MSB açıkladı: 3 yılda 3 bin terörist..
    17. Emine Bulut cinayeti
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    19. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
    20. Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı
    21. "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar..
    22. Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla..
    23. Uşak'ta orman yangını çıktı
    24. Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
    25. Binali Yıldırım’dan THK’ya: “Uçak..
    26. Başbakan Tatar, Türkiye’ye gidiyor
    27. Büyükşehirden Fethiye’ye 93..
    28. Canlı yayında turist kavgası
    29. Beşiktaş Ricardo Quaresma'yı Kadro..
    30. 3 gündür kayıp gencin cesedi dere..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!