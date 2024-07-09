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Yerel İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Yerel

İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:15:04 - 2024-07-09 16:15:04
İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Adana’da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan kişi dengesini yitirerek 6’ıncı kattan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde meydana geldi. 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu (44), 6’ıncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapıyordu. Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü. Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu’yu özel hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı. Soylu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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