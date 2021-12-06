İnşaat yapı malzemelerine zam yağmuru!

Türkiye'de 2021 yılı çimento sektörü için oldukça olumlu geçti. Fiyat artışları olmasına rağmen üretilen çimentonun önemli bir kısmının ihraç edilmesi ile çimento üreticileri ciddi kazançlar elde ettiler. Ancak aynı pozitif görüntü inşaat sektöründe yaşanıyor denilemiyor. İnşaat sektörü artan çimento fiyatlarından dolayı oldukça zor durumda kaldılar hatta dönem dönem bazı inşaat firmaları çalışmaları yavaşlatmak veya durdurmak yolunu tercih ettiler. Yaşanan bu sektörel krizden dolayı da çimento fiyatları günlük olarak takip edilmeye başlandı.

Çimento fiyatları arttıkça inşaat maliyetleri katlandı

İnşaat yapı malzemelerinin içerisinde çimento çok önemli bir yer tutuyor. Çimento kullanmadan inşaat yapmanın yolu marjinal örnekler hariç imkansız olduğu biliniyor. Üstelik betonarme yapılarda çimento oldukça yüksek miktarlarda kullanılıyor. Miktarın yüksek olması ile en küçük fiyat değişiminin inşaat maliyetlerine etkisi çok büyük oluyor. Örneklendirilecek olunursa 1 metreküp beton yapabilmek için ortalama 250 kg çimento kullanılması gerekiyor.

Çimento fiyatları ilden ile değişebilir

Çimento fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden her gün çok sayıda sorgulama yapıyorlar. Çimento fabrikaları piyasa şartlarında çimento fiyatlarını belirliyorlar. Ancak her şehirde standart bir maliyet olamayabiliyor. Hem fabrikalar farklı fiyatlama yapabiliyorlar hem de çimento üretimi yapılmayan illerde satılan çimentoların fiyatlarının üzerine nakliye masrafları ekleniyor. Tüm bunlar değerlendirildiğinde çimento fiyatları çoklu değişkenlerin etkisi altında kalabiliyor.

Çimento fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'nin farklı illerinde inşaat yapı malzemeleri satışı yapan toptancılardan aldığımız fiyatların ortalamasına göre Aralık 2021 ortalama çimento fiyatlarını çıkarttık. Ancak bu fiyatlar yaşadığınız illerde biraz fazla veya biraz az olabilir. Bundan dolayı çimento satın alırken mutlaka pazarlık yapılması ve satış sonrası nakliye masraflarının satıcı tarafından karşılanmasının talep edilmesi faydanıza olabilir. İşte Türkiye'de şu anda ortalama çimento fiyatları...

-1 Kg Gri Çimento: 7,4 TL

-3 Kg Gri Çimento: 15 TL

-5 Kg Gri Çimento: 19 TL

-50 Kg (1 Torba) Gri Çimento: 47 TL

-1 Kg Beyaz Çimento: 12 TL

-3 Kg Beyaz Çimento: 19 TL

-5 Kg Beyaz Çimento: 25 TL

-50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento: 75 TL

Kaynak: Emlak365