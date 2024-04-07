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Yerel İnşaat işçisinin feci ölümü
Yerel

İnşaat işçisinin feci ölümü

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:42:00 -
İnşaat işçisinin feci ölümü

Antalya, Alanya'da bir inşaat işçisi, çalıştığı binanın ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Kargıcak Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan İbrahim Yabancı (32), dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.

Yabancı'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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