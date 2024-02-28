  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu tahmin dövizcilere akın ettirir! Ünlü ekonomist 30 gün sonra dolar kurunda neler olacağını açıkladı

Batı basını insanlıkta da sınıfta kaldı

Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına yalanlama

Seçim ayağına: CHP'de tadilat ruhsatıyla ‘Seçimkondu’ villası!

Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!

Gram altınla ilgili bu gelişme herkesi tedirgin edecek! İslam Memiş kuyumculara gönderilen gizli mesajı açıkladı

28 Şubat’ın vurduğu öğrenciler konuştu! O peruğu tören eşliğinde çöpe attım

CHP'li vekil Türkiye'yi salladı! TBMM'deki odasından balya balya dolarlar fışkırdı

Japon yetkili 'Artık zamanı geldi' diyerek Türkiye'ye yaptıkları olağanüstü teklifi dünyaya duyurdu

Benzerini yapacaklar! Türkiye'yi örnek alan Yunanistan harekete geçti
Yerel İnşaat işçisinin feci ölümü
Yerel

İnşaat işçisinin feci ölümü

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:02:00 -
İnşaat işçisinin feci ölümü

Beylikdüzü Gürpınar’da bir inşaatta çalışan işçi 2’nci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay öğleden sonra Beylikdüzü Gürpınar’da bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Mailcan Kamber (26) isimli işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaya şahit olan iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamber’in hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaata gelen polis ekipleri incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’da feci kaza: 2 ölü
Ankara’da feci kaza: 2 ölü

Yaşam

Ankara’da feci kaza: 2 ölü

Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu
Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu

56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!
56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!

Yerel

56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon!

Feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü
Feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü

Yerel

Feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü

Tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Yerel

Tefeci operasyonuna 2 tutuklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23