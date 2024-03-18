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Yerel İnşaat işçisi otel odasında intihar etti
Yerel

İnşaat işçisi otel odasında intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:41:00 -
İnşaat işçisi otel odasında intihar etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat işçisi, kaldığı otel odasında kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde kalan inşaat işçisi Hüseyin Ş. (34), yanında bulunan kısa namlulu pompalı tüfekle kendini vurdu.

Silah sesi üzerine otel çalışanları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak otel odasına girdi. Şahsı yerde kanlar içinde bulan polisler, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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