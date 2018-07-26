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İnşaat işçisi eldivenini çıkardı, hayatının şokunu yaşadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2.5 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Hikmet Usta'nın (34) kopan parmak ucu, hastaneye yetiştirilerek yerine dikildi. Usta'nın sağlık durumu iyi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
İnşaat işçisi eldivenini çıkardı, hayatının şokunu yaşadı!

Manavgat'ta 2 çocuk babası inşaat işçisi Hikmet Usta, 1 hafta önce çalışırken dengesini kaybederek 2.5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları tarafından acil olarak ilçedeki hastaneye götürülen işçinin sol elinin işaret parmağının ucunun koptuğu görüldü. Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından elindeki eldivenin içinde bulunan kopan parmak ucuyla birlikte Antalya'ya sevk edildi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Usta, ameliyata alınarak kopan parmak ucu yerine dikildi.

'ELDİVENİ ÇIKARINCA PARMAK UCUMUN KOPTUĞUNU GÖRDÜM'

Yaşadıklarını anlatan Hikmet Usta, Nereye çarptım ya da neye takıldım tam olarak bilemiyorum. Düştükten sonra kendimi toparlamaya çalışıyordum" dedi. Elinde eldivenle çalıştığını belirten Usta, Arkadaşlarım beni hastaneye götürdüğünde elimdeki eldivenin içinde parmak ucumun koptuğunu gördüm. Nasıl koptuğunu bilemiyorum" diye konuştu.

'DOKTORLARA GÜVENDİM'

Kopan parmak ucunu gördüğünde şoke olduğunu ve bir an önce yerine dikilmesi için dua ettiğini söyleyen Usta, Antalya'ya gelirken zamanla yarıştık. Buz kalıpları içindeki kopan parçanın dokularının ölmemesi gerekiyordu. Ama içim rahattı. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Doktorlarımız çok başarılıydı. Olumsuz bir şey düşünmedim. Ameliyatla kopan parmağım yerine dikildi. Allah doktorumdan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda iyiyim. Yaralar iyileşince fizik tedavi başlayacak" dedi.

RİSKLİ DÖNEMİ ATLATTI

Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal ise hastayla ilgili şu bilgileri verdi:

Hastamız Manavgat'tan tarafımıza acil olarak başvurdu. Travmanın 7'nci saatinde hastayı biz karşıladık. Parmak ucu kopmuştu. Damarlar ve sinirler o seviyede daha küçük oluyor. Eldiven içerisinde takılarak soyulma şeklinde bir parmak ucu kopmasıydı. Ön kolundan damar alarak parmak ucunu yeniden yerine diktik, onardık. Artık riskli dönem bitti. Gayet iyi, yakında taburcu edeceğiz."

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
  1. Antalya
  2. İnşaat işçisi
  3. parmak kopması
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