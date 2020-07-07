İnovaTİM Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

TİM Başkanı İsmail Gülle, “AB ülkelerinin politika yapıcı ve kanaat önderleri başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının yer aldığı EEPA Ödülleri’nde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırdık” dedi. Gülle, “İki yıl art arda gelen uluslararası başarıların devam etmesi adına TİM İnovasyon Komitemizin çalışmaları ile projelerimiz ve yeni girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

TİM, geçen yıl da İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında yürüttüğü “TİM-TEB Girişim Evleri” projesi ile ulusal şampiyonluğun ardından, 25-27 Kasım tarihlerinde Finlandiya-Helsinki’de düzenlenen “SME Assembly 2019” etkinlikleri kapsamındaki “Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödül Töreni”nde 29 farklı ülkenin, 290 ulusal irtibat noktasından katılan projeler arasından özel ödüle layık görüldü.