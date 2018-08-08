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İnönü'nün korumasından Erdoğan'a ahlaksız küfür!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca hakaretlerde bulundu. Olayın doğru olduğunu kabul eden İnönü ise ahlaksız hakaretleri kınama mesajıyla geçiştirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:36
İnönü'nün korumasından Erdoğan'a ahlaksız küfür!

Daha önce birçok skandalla gündeme gelen CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yeni bir skandal daha imza attı. Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Başkan Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden ağır küfürler etti. 

İnönü'nün koruması Başkale, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın günlük programına ilişkin duyuruyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Siz Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Bahçeli'ye b*k atadurun ilk önce bu o*** çocuğuna laf söyleyeceksiniz tabii yerse" ifadelerini ekledi. 


Sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a ağır küfürler eden Mehmet Ali Başkale'ye Hayri İnönü üstü kapalı şekilde destek verdi. İnönü'nün bu alçak olayı desteklemesi vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

İNÖNÜ OLAYI DOĞRULADI

Olayın yayılmasının ardından artık inkar edemeyerek doğrulamak zorunda kalan Hayri İnönü bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile koruması tarafından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını kabul etti.

Buna karşın İnönü, Başkan Erdoğan'a küfürler eden Mehmet Ali Başkale'nin arkasında durarak görevinden uzaklaştırmadı. İnönü bu hareketiyle de vatandaşların tepkisini topladı. 

İnönü sadece cılız bir açıklama yaparak Başkan Erdoğan'a edilen küfürleri 'kınadı'.

Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"


Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:36
  1. mehmet ali başkale
  2. hayri inönü

YORUM YAZ

  • ÖzkanÖzkan35 dk önce
    .... Haddini bil
  • HaticeHatice1 sa önce
    Acaba o korumaya sormak lazim kendi kimin cocuguymus onlar kufretsede biz onlara kufretmiyecegiz yalniz demirelleri ecevitleri erbakani ozali cilleri turkesi hepsini gorduk ama sayin baskanimiza kadar gelen hic bir hukumet erkanina boylesine hakaret boylesine iftira atilmadi kimseye kufur edilmedi ben chp kadar igrenc bir parti gormedim allahin isine bak onlar tayyip beyle ugrastikca allahta onlari icten yikiyor bak birbirlerini yiyorlar belki chp sisli yi kaybedebilir insallahda kaybeder zaten hep zenginler rusvetciler hirsizlarin dik alasi chp belediyelerinde cumhuriyet halk partisinde bunlar ne cumhuriyetci nede halkci tum zengin takimi simarik homosoksiyel lezbiyen takimininpkk fto gibi teroristleri icinde barindiran turkiyeye yakismayan bir parti artik ataturkun partisi hele hic degil
  • Bekal Bekal 1 sa önce
    O şeref yoksunu adam müsveddesine gereken ceza cevap verilmelidir
  • alp alp 1 sa önce
    devletin savcısi hakimi var. Kimseden beklentiniz olmasın. Bir zahmet göreve.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    BİR İNSAN MUTLAKA ELEŞTİREBİLECEĞİ şeyler olur ama HAKARET ETME HAKKI KİMSENİN KİMSEYE OLMAMASI LAZIM sonrada fikir özgürlüğü teranesi eder durular bu insanlar hak ettiği cezayı almalı hukuk önünde hesap vermeli ben şahsen kemal kılıçtaroğlunu sevmem ama bana bu hakaret etme hakkını vermez .
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ1 sa önce
    Ulan şerefsiz p.ç en büyük o. çocuğu sensin...
  • söyledimsöyledim1 sa önce
    bu ve bunlar gibileri kendilerinin adı ve soyadı olarak o sözleri kendileri için ifade etmişlerdir çünkü bu ve bunlar gibileri veledi zinadır o söz milli ve yerli imanlı olanlar için değildir
  • İbrahim güven İbrahim güven 48 dk önce
    Bu .... çocuğu kimin nesi adi chpkklı p.ç
  • kayıkayı1 sa önce
    o... çocuğu genelde babası belli olmayanlar için söylenir sanırsam.ulan kanı bozuk. ulan batının köpeği.ulan şereften haysiyetten yoksun it.erdoğanın anası belii babası belli.sen kimsinde bu şekilde küfür edebiliyosun şerefsizz....
  • ataata39 dk önce
    reise hakaret bazı sonuçları getirir.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Acaba o korumaya sormak lazim kendi kimin cocuguymus onlar kufretsede biz onlara kufretmiyecegiz yalniz demirelleri ecevitleri erbakani ozali cilleri turkesi hepsini gorduk ama sayin baskanimiza kadar gelen hic bir hukumet erkanina boylesine hakaret boylesine iftira atilmadi kimseye kufur edilmedi ben chp kadar igrenc bir parti gormedim allahin isine bak onlar tayyip beyle ugrastikca allahta onlari icten yikiyor bak birbirlerini yiyorlar belki chp sisli yi kaybedebilir insallahda kaybeder zaten hep zenginler rusvetciler hirsizlarin dik alasi chp belediyelerinde cumhuriyet halk partisinde bunlar ne cumhuriyetci nede halkci tum zengin takimi simarik homo...ksiyel lez.iyen takimininpkk fto gibi teroristleri icinde barindiran turkiyeye yakismayan bir parti artik ataturkun partisi hele hic degil
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