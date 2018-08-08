İnönü'nün korumasından Erdoğan'a ahlaksız küfür!

Daha önce birçok skandalla gündeme gelen CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yeni bir skandal daha imza attı. Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Başkan Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden ağır küfürler etti.



İnönü'nün koruması Başkale, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın günlük programına ilişkin duyuruyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Siz Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Bahçeli'ye b*k atadurun ilk önce bu o*** çocuğuna laf söyleyeceksiniz tabii yerse" ifadelerini ekledi.



Sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a ağır küfürler eden Mehmet Ali Başkale'ye Hayri İnönü üstü kapalı şekilde destek verdi. İnönü'nün bu alçak olayı desteklemesi vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.



İNÖNÜ OLAYI DOĞRULADI



Olayın yayılmasının ardından artık inkar edemeyerek doğrulamak zorunda kalan Hayri İnönü bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile koruması tarafından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını kabul etti.



Buna karşın İnönü, Başkan Erdoğan'a küfürler eden Mehmet Ali Başkale'nin arkasında durarak görevinden uzaklaştırmadı. İnönü bu hareketiyle de vatandaşların tepkisini topladı.



İnönü sadece cılız bir açıklama yaparak Başkan Erdoğan'a edilen küfürleri 'kınadı'.

Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;



"Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"





